Les prédictions d’Opta pour la nouvelle saison de Ligue des champions

À quelques jours du lancement de cette nouvelle saison de la Ligue des champions, Opta Analyst a dévoilé ce vendredi ses prédictions pour cette édition 2024-2025. Selon les analystes, Manchester City a le plus de chances de sous la plus prestigieuse des coupes européennes, à l’Allianz Arena (Munich), le 31 mai 2025 (25,3%). Le Real Madrid est à la deuxième place (18,2%). L’Inter Milan complète le podium (10,9%). En quatrième et cinquième position se trouvent Arsenal (6,3%) et le Bayer Leverkusen (5,4%).

Concernant les clubs français, le Paris Saint-Germain est à la neuvième position (4,1%), tandis que l’AS Monaco est 19e (0,5%). Lille et Brest sont respectivement 25e (0,1%) et 32e (0%). Les Young Boys de Berne occupent la dernière place de ce classement avec (0%).