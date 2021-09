Les statistiques XXL de José Mourinho

Arrivé sur le banc de l'AS Roma cet été, José Mourinho connaît des débuts idylliques avec les Giallorossi. Leader de la Serie A avec trois victoires en autant de rencontres, le club romain sort d'un succès obtenu dans les dernières secondes, dimanche, face à Sassuolo (2-1) grâce à un but de Stephan El Shaarawy dans le temps additionnel. Vainqueur au bout du suspense, le Special One a par la même occasion réussi sa 1000ème en tant qu'entraîneur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son bilan global en tant que technicien laisse pour le moins rêveur.

Avec une moyenne de 2,1 points pris en carrière, le Portugais passé par Porto, Chelsea, l'Inter, le Real Madrid ou encore Manchester United et Tottenham peut se targuer d'avoir un ratio à la hauteur des plus grands coachs de l'histoire du football. Plus impressionnant encore, Mourinho compte à son actif 640 victoires, soit plus de 60% de matches gagnés sur les 1000 disputés. Connu pour son caractère volcanique, le Lusitanien n'en reste pas moins un tacticien hors pair et très difficile à jouer, en témoigne ses 162 défaites, soit moins de 20% de ses matches en tant que coach «qui n'aime pas perdre». Parfois critiqué, souvent tancé, le Special One conserve malgré tout des statistiques étourdissantes... sans compter les 25 trophées remportés en 20 ans de carrière. Il a notamment remporté deux triplés monumentaux : un à Porto en 2004 avec la Ligue des Champions, la Primeira Liga et la Coupe du Portugal, et un à l'Inter Milan en 2010. Dans tous les pays dans lesquels il est passé, il est ainsi parvenu à remporter au moins un trophée. Et ce n'est pas fini...