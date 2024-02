PSG : Macron dévoile ce qu’il s’est dit au dîner avec Mbappé et l’émir du Qatar

Mardi soir, Kylian Mbappé a participé à un dîner organisé par l’Élysée. Un moment très médiatisé puisque l’Émir du Qatar, le président Emmanuel Macron et Nasser Al-Khelaïfi y étaient également. Officiellement, cette rencontre était liée aux négociations d’une trêve à Gaza. Mais en Espagne, beaucoup y ont vu la dernière possibilité pour les Qataris de convaincre Mbappé de rester au PSG et de snober encore une fois le Real Madrid. Mais alors qu’il inaugurait le village olympique en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron a démenti ces rumeurs.

«Si c’était un dîner pour tenter de le retenir ? Non pas du tout. Il n’y a pas eu de discussion là-dessus et je laisse aux dirigeants du club le soin de faire ça. (…) C’était normal qu’il soit là, un grand champion qui a contribué à animer la finale de l’équipe de France qui s’est tenue au Qatar. (…) Et le PSG compte tenu de son actionnariat… Cela fait quand même sept saisons au PSG ! Je pense que tous les Français admirent ce très grand joueur, mais il n’y a pas eu de discussion», a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.