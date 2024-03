PSG : le cirque de Luis Enrique avec ses réponses sur Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain a beau aborder son huitième de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad avec un avantage de deux buts, le club de la capitale a le chic pour se mettre dans le pétrin tout seul. Vous l’avez remarqué, la gestion de Kylian Mbappé décidée par Luis Enrique ces derniers jours a mis de l’huile sur le feu. Remplaçant à Nantes, remplacé à l’heure de jeu contre Rennes et carrément sorti à la mi-temps à Monaco, le Bondynois semble payer très cher l’annonce de son départ en fin de saison.

Des réponses énigmatiques

Et forcément, en voulant éviter le sujet, le coach espagnol ne fait que le relancer. Ce lundi après-midi, les médias l’attendaient de pied ferme à San Sebastian pour évoquer le traitement de son joueur star. Et encore une fois, Luis Enrique a fait le show. Ça a commencé avant la conférence de presse, au micro de RMC Sport. Lorsque le journaliste lui a demandé s’il pouvait gérer Mbappé en Ligue des Champions comme en Ligue 1, ce dernier a dégainé : « oui bien sûr. Pourquoi ? »

Plus tard, en conférence de presse, quand un autre journaliste lui demande ce que Mbappé doit faire en plus pour éviter d’être sorti en cours de match, l’ancien Blaugrana a encore répondu à côté. « Ce que j’espère de l’équipe, c’est qu’elle soit à la hauteur du rendez-vous. Être capable d’affronter le match, comme nous l’avons fait pendant la saison. Je vois l’équipe avec confiance. L’objectif est de gagner le match. Gagner face à la Real Sociedad, ça va être compliqué ».

Un problème avec la traductrice

Quelques instants plus tard, nouvelle question sur le buteur français. Mais cette fois, la réponse a été plus brève. « Le match de demain est aussi important, il n’y a pas d’autres commentaires à faire ». Le show Luis Enrique a ensuite pris des allures de cirque. L’Espagnol a de nouveau été questionné sur la possibilité de gérer Mbappé en C1 comme en L1 et cette fois, c’est visiblement un problème de traductrice qui est venu ajouter du piment à la situation.

« Où est la traductrice ? Je ne comprends pas la traductrice. C’est une question sur Mbappé, mais je ne sais pas, je n’ai pas compris. La traductrice ne comprend pas, faites une question plus simple. Elle n’a pas compris, mais moi non plus. » Après quelques minutes, l’entraîneur parisien finira par répondre : « peut-être que ou peut-être que non. » Enfin, Luis Enrique a conclu son intervention en laissant clairement entendre ce qu’il a pensé de tous ces échanges. « Tu dois accepter que les questions doivent être celles que veulent les journalistes, mais je réponds ce que je veux. » Fin du show.