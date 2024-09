Équipe de France : Didier Deschamps répond cash aux critiques

L’équipe de France de Didier Deschamps n’aura pas le droit à l’erreur. Trois jours après la débâcle contre l’Italie, au Parc des Princes (1-3), la France a rendez-vous avec la Belgique pour ce deuxième match de Ligue des Nations, à Lyon (20h45). Un match capital pour faire lever les doutes autour de Didier Deschamps, critiqué après la mauvaise période des Bleus depuis l’Euro 2024. Présent devant la presse à la veille de ce choc, le sélectionneur s’est exprimé longuement sur les critiques à son encontre.

Didier Deschamps assume sa responsabilité

Mais il est d’abord revenu sur la défaite contre la Squadra Azzurra : « Je considère que les six matchs doivent servir à incorporer de nouveaux joueurs et à répartir le temps de jeu. La difficulté est augmentée du fait de jouer l’Italie et la Belgique. On a pris trois buts, on a eu des problèmes défensifs sur le premier match. En mettant les quatre défenseurs qui ont joué l’Euro, ça aurait amené plus de sécurité, mais si c’est pour prendre les joueurs et qu’ils rentrent 5-10 minutes… ce sont des étapes à franchir », s’est-il justifié.

Et malgré les critiques récentes, Didier Deschamps assume. « J’ai toujours assumé l’entière responsabilité, ce qui ne m’empêche pas de dire aux joueurs ce que je pense. Les critiques ont toujours été là. Cela fait partie de mon métier, je n’ai pas à juger ça. Je suis en immersion, je fais ma propre analyse. Je ne vis pas dans un bunker, je croise beaucoup de personnes. Les supporters ne vont pas être contents qu’on ait perdu 3-1. Je comprends et ça fait partie de ma vie de sélectionneur », a assuré le sélectionneur français.

Les Bleus attendus contre la Belgique

Avant de se montrer confiant pour le choc contre les Diables Rouges : « Quand il y a un résultat négatif, c’est toujours bien de réagir et de basculer du bon côté. Je ne peux pas être satisfait du match contre l’Italie. Demain, c’est une autre affiche, une équipe différente avec une même obligation. C’est toujours bien d’avoir une réaction dans l’autre sens. Le cap que j’ai pris est de donner le plus de temps de jeu. Il y a toujours de la pression, il faut être le plus performant possible », assure Didier Deschamps, qui devra ressaisir sa troupe, sous peine d’être clairement en danger.

Présent avant lui devant les médias, Dayot Upamecano a d’ailleurs eu le même discours. « Il y a eu des prises de parole. Il y a beaucoup de leaders dans l’équipe. Tout ce qu’il s’est passé dans le vestiaire reste dans le vestiaire. On était tous déçus, on veut faire mieux contre la Belgique. On veut réagir. On est tous très déçus de cette performance, on voulait bien démarrer cette compétition. Dans le foot, il y a toujours une seconde chance. On veut gagner. » Réponse lundi soir, au Groupama Stadium.