Équipe de France : les Bleus tentent de faire bonne figure face aux rumeurs…

L’équipe de France entre dans le money time de l’Euro 2024. Après une phase de poules très poussive, les vice-champions du monde en titre n’ont pas réussi à finir premiers de leur groupe. Résultat : ils affronteront la Belgique lundi prochain à 18h du côté de Düsseldorf. Les Diables rouges ont perdu de leur superbe par rapport au dernier affrontement entre les deux nations en 2018, mais la France n’est clairement pas assurée de passer facilement en quart. La raison ? Une ambiance au sein du groupe France décrite comme tendue.

Entre un Didier Deschamps plus incisif avec ses lieutenants et des remplaçants bougons, ce n’est pas vraiment la joie chez les Bleus. Un ressenti largement évoqué par l’ensemble des médias français, notamment après le match contre la Pologne où le choix de se passer d’Antoine Griezmann et le coaching de DD à l’heure de jeu ont beaucoup fait jaser. Face à ces vagues d’attaques, le staff tricolore a envoyé, ironie du sort, ses deux défenseurs centraux en conférence de presse pour éteindre le feu. L’occasion pour William Saliba et Dayot Upamecano de nous servir un discours bien travaillé, destiné à calmer le jeu.

Les Bleus nient toute mauvaise ambiance

« Je peux vous confirmer qu’on est toujours des potes, ça n’a pas changé en huit jours. On a tous le même objectif, bien sûr que tout le monde veut jouer, mais ce n’est pas parce qu’il y en a qui ne démarrent pas qu’ils vont perturber le groupe. Je ne pense pas qu’on soit malade vu qu’on est en huitième. Les deux équipes peuvent mieux faire, mais on est en huitième. On va jouer un gros match lundi. On va prouver qu’on mérite d’être là et qu’on veut aller jusqu’au bout », a déclaré Saliba, avant qu’Upamecano ne lui emboîte le pas. « Tout se passe très bien, on est qualifié, je suis content. Les entraînements se passent très bien. On va avoir beaucoup plus de temps pour préparer ces prochains matchs. Tout se passe bien, on est dans un très bon état d’esprit, on veut tous la même chose. Il faudra être tous ensemble. (…) Une moins bonne ambiance ? Non, comme j’ai dit, on rentre en plein dedans, c’est un match où, si tu ne gagnes pas, tu sors, on essaye de se concentrer sur ça. Le nez de Kylian va mieux. Je n’ai rien d’autre à dire. Jouer un huitième de finale, ce n’est pas donné à tout le monde. On en est conscient. On va tout faire pour gagner ce match. Le plus important, c’est qu’on soit un groupe. Si le groupe vit bien, tout va bien se passer parce qu’on a les qualités ».

Promis, juré, tout va bien chez les Bleus. Même pour Antoine Griezmann ? Sans doute mécontent d’avoir été mis sur la touche contre la Pologne, le joueur de l’Atlético n’aurait vraiment pas accepté ce choix. Mais là encore, tout va bien selon Upamecano. « Antoine, c’est notre deuxième capitaine, il est dans un très bon état d’esprit. Avant le match (contre la Pologne, ndlr), il nous a beaucoup encouragés, il était souriant. Tout le monde connait Antoine, c’est un exemple pour nous tous ici. » De là à penser que les Bleus auront plus de mal à gagner sans leur numéro 7 ? « Il faut savoir qu’on est un groupe. Tout le monde a envie de jouer, tout le monde n’est pas content quand il ne commence pas, mais si on veut aller loin, il faudra qu’on soit soudé, se battre ensemble. Antoine c’est un joueur très important, ce n’est pas moi qui fais les choix de l’équipe. On est un groupe et on va y aller ensemble. » Enfin, même question pour Didier Deschamps. Le sélectionneur historique des Bleus est décrit comme plus fermé et critique envers ses joueurs y compris ses tauliers. Simple ressenti ou réalité ? « Non, le coach se sent très bien. Je ne vois pas ce qu’elle va t’apporter la réponse. Il est comme d’habitude, il donne des consignes. C’est quelqu’un d’important pour moi et l’équipe. On va écouter les consignes et on va tout faire pour chercher la victoire contre la Belgique. » Dégagez, y a rien à voir !