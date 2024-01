L’OL s’attaque à une nouvelle piste offensive brésilienne !

Le début de saison de l’OL est déjà très riche en rebondissement. Après des débuts tout simplement chaotiques sportivement et les départs de Laurent Blanc puis de Fabio Grosso, le club rhodanien remonte doucement la pente sous les ordres de Pierre Sage. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont sortis de la zone rouge et ont même enchainé 3 victoires de suite avant la trêve hivernale. Mais pas de quoi se reposer pour la direction lyonnaise qui a conscience qu’il faut drastiquement se renforcer cet hiver pour assurer le maintien.

Dans ce sens, John Textor, qui avait promis un mercato hivernal XXL et une enveloppe de 50 millions, va enfin pouvoir passer à l’action. Car la DNCG a décidé de laisser Lyon tranquille pour l’instant. Et les premières offres ont commencé à partir ces dernières heures. Nous vous révélions en effet que l’OL avait dégainé une offre pour l’international algérien Said Benrahma, non convoqué à la CAN par son pays. Mais ce n’est pas tout. Ce mercredi, la presse brésilienne a en effet révélé que l’OL s’attaquait désormais au buteur de Fluminense John Kennedy.

Selon les informations de Globo et de la SBT, Lyon a envoyé une offre de 10 millions d’euros pour tenter de récupérer l’attaquant de 21 ans, auteur de 18 buts en 76 matches avec son équipe qui a remporté la Copa Libertadores cette année (il avait d’ailleurs inscrit le but de la victoire). Problème, les négociations n’ont pas duré longtemps puisque Fluminense, qui vient de prolonger son joueur jusqu’en 2026, a directement dit non. Le coach Fernando Diniz et Mário Bittencourt, président de Fluminense, ne veulent pas négocier.

La chaîne brésilienne SBT donne d’autres précisions sur ce dossier déjà jugé compliqué pour l’OL. La direction lyonnaise a ainsi augmenté son offre (12 millions) pour essayer de faire changer d’avis Fluminense. L’idée était également de proposer une clause interdisant à l’OL de placer Kennedy à Botafogo, autre club d’Eagle Foot (qui possède Lyon) et rival de Fluminense au Brésil. Mais le club brésilien a encore refusé et compte garder son joueur quelque temps. L’OL va donc devoir se montrer convaincant car selon nos indiscrétions, le club Tricolor est en bonne santé financière et peut donc refuser des autres jusqu’à 18 millions…