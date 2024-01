L’OL a fait son offre à Saïd Benrahma

Saïd Benrahma est un homme courtisé. Cet hiver, l’Algérien de 28 ans est dragué par plusieurs clubs prêts à s’offrir ses services. Une aubaine pour West Ham, qui a ouvert la porte à son départ durant ce mois de janvier. Il faut dire que le Fennec, qui n’a pas été sélectionné par Djamel Belmadi pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations, vit des moments un peu plus durs cette saison (20 apparitions toutes compétitions confondues, 0 but).

La suite après cette publicité

Malgré cela, plusieurs écuries sont convaincues par ses qualités, son talent et son profil. Dans le lot, on retrouve Fulham et Wolverhampton. Et puis il y a l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du Groupama Stadium apprécient tout chez lui. Les Gones sont donc prêts à l’accueillir durant ce mois de janvier, d’autant qu’ils ont des besoins urgents en attaque.

À lire

Premier League : West Ham et Brighton se quittent sur un nul

L’OL avance ses pions

En effet, le club lyonnais veut deux ailiers et aimerait mettre la main sur Arnaut Danjuma (Everton), comme révélé sur notre site, et Saïd Benrahma. L’objectif est bien de faire signer les deux joueurs afin de solidifier les ailes où personne n’a donné satisfaction (Jeffinho est sur le départ d’ailleurs, ndlr). Recruter un n°9 ne semble plus être une priorité pour le moment.

La suite après cette publicité

Concernant les ailiers, l’OL avance ses pions. Selon nos informations, la direction rhodanienne a fait son offre contractuelle à Saïd Benrahma. Ce dernier va prendre le temps de la réflexion. L’OL devra aussi convaincre West Ham. L’écurie française n’a pas encore fait sa proposition aux Hammers, qui demande 23 millions d’euros. D’après nos informations, l’OL a suffisamment de liquidités pour assumer un transfert sec du Fennec. Affaire à suivre donc…