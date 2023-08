Mercato PSG : Marco Verratti donne sa priorité à l’Europe !

La suite après cette publicité

C’est une petite bombe qu’ont appris les supporters du Paris Saint-Germain mercredi après-midi : Neymar Jr et Marco Verratti ont été écartés du groupe professionnel par la direction sportive parisienne, entre le nouvel entraîneur Luis Enrique et son directeur sportif Luis Campos. Ils rejoindront donc Kylian Mbappé dans le loft, organisé à Poissy à l’écart de l’équipe première. Si le premier ne souhaite pas rejoindre ce groupe en marge, l’entourage du second n’a pas fait de commentaire quant à cette décision.

Pour boucler son départ durant ce mercato estival, le milieu de terrain italien a fait l’objet de convoitises du côté de l’Arabie saoudite, bien décidée à attirer le joueur de 30 ans dans ses filets comme elle l’a déjà fait avec plusieurs noms du football européen. Néanmoins, le principal intéressé a vu le club de la capitale refuser deux offres venues d’Al-Hilal (30 puis 45 M€), troisième de la Saudi Pro League l’an passé et auteur d’un mercato XXL (Malcom, Milinkovic-Savic, Koulibaly…). Mais la priorité du Parisien reste l’Europe.

En effet, selon nos dernières informations, Marco Verratti ne souhaite pas rejoindre le Royaume du Moyen-Orient, préférant poursuivre sa carrière dans le Vieux Continent. La presse espagnole avait évoqué un intérêt de l’Atlético de Madrid pour le libérer de ses trois années restantes, d’un contrat qu’il vient de prolonger fin décembre dernier. Nous vous affirmons que Chelsea, déjà bien actif durant cette fenêtre des transferts, est intéressé par les services de l’Italien de 30 ans pour renforcer un entrejeu décimé par les départs.

Alors que Luis Enrique semblait d’abord compter sur lui pour aller chercher la première Ligue des champions de l’histoire du club, l’international de la Squadra Azzurra (55 sélections, 3 buts) n’est donc plus en odeur de sainteté au PSG. Il n’a d’ailleurs pas participé au traditionnel Media Day, tout comme les autres lofteurs du champion de France en titre. La fin d’une histoire d’amour mitigée entre Verratti et le PSG, dont il aura défendu le maillot rouge et bleu à 416 reprises (11 buts, 61 passes décisives), pour 9 Ligues 1, 6 Coupes de France et autant de Coupes de la Ligue, avec une finale de C1 perdue face au Bayern Munich en 2020.