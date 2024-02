Le PSG retient son souffle pour Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain est rattrapé par ses vieux démons. A une semaine d’affronter la Real Sociedad au Parc des Princes en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League (14 février, 21 heures), le club de la capitale vit avec la peur au ventre. Comme souvent, les champions de France ne sont pas épargnés par les pépins physiques à l’approche de ces grands rendez-vous européens. Cela concernait le plus souvent Neymar Jr. Kylian Mbappé a aussi donné des sueurs froides à son club l’an dernier lorsqu’il s’est blessé trois semaines avant le match aller face au Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Le Français, qui souffrait d’une lésion de la cuisse gauche, avait finalement pu entrer en jeu 34 minutes face aux Allemands le 14 février 2023 (défaite 1 à 0). Un an plus tard, on se demande si le capitaine des Bleus pourra tenir son rang face aux Basques, lui qui est l’unique star de l’équipe depuis les départs de Lionel Messi et de Neymar l’été dernier. Hier, KM7, auteur d’un but face à Brest, a été victime d’un vilain tacle de la part de Lilian Brassier. Les images de sa cheville qui tourne ont été impressionnantes. Mais le Français a pu reprendre le jeu, en semblant boiter, avant de sortir.

À lire

CdF : Lilian Brassier explique son vilain geste sur Mbappé

Le PSG reste prudent

[En conférence de presse, Luis Enrique a donné des nouvelles du joueur](https://www.footmercato.net/a9019638177222514687-psg-brest-luis-enrique-donne-des-nouvelles-de-kylian-mbappe. «La vérité est que je n’ai aucune nouvelle. Les médecins l’observeront demain (jeudi). Il a pris un gros coup à la cheville, mais il a pu finir le match, et je ne crois pas que ce soit très grave.» L’attaquant parisien va devoir passer des examens, lui qui fera son possible pour être présent sur le terrain la semaine prochaine. Mais son état inquiète malgré tout en interne. RMC Sport explique qu’il est resté très longtemps dans les vestiaires hier après le coup de sifflet final pour que sa cheville soit examinée de plus près. Les premiers retours étaient plutôt rassurants.

La suite après cette publicité

Mais le média français ajoute que le staff de Luis Enrique veut rester prudent avec la star française à quelques jours d’un rendez-vous capital. En Espagne, l’état de Mbappé affole la presse avant la C1. L’émission El Chiringuito a indiqué que le Français a peur pour sa cheville à une semaine d’affronter la Real Sociedad. L’un des chroniqueurs en plateau s’est, lui, interrogé plus largement pour Mbappé. Durant les prochains mois, que se passera-t-il si jamais le joueur de 25 ans se blesse gravement alors qu’il doit signer à Madrid ? Nous n’en sommes pas encore là. Mbappé va se soigner et nul doute qu’il fera tout pour jouer le match contre les Basques.