Manchester United : les scouts du club trouvaient Antony trop cher

L’aventure mancunienne d’Antony ne se passe pas du tout comme prévu. Le Brésilien, acheté pour près de 85 millions à l’Ajax Amsterdam, n’a pas du tout répondu aux attentes. Pour preuve, depuis son arrivée en Premier League, il n’a marqué que 8 buts et 3 passes décisives en 63 matches. Un rendement trop insuffisant. Et pour ne rien arranger, il est englué dans des soucis extra-sportifs.

Et selon les informations de The Athletic, le flop Antony était déjà annoncé. En effet, à l’époque, sous les ordres Ole Gunnar Solskjær, les scouts du club avaient estimé que l’ailier droit valait moins de 25 millions d’euros et qu’il ne fallait pas monter plus haut pour le recruter. Finalement, quelques mois plus tard, Manchester United cassait sa tirelire pour s’attacher ses services…