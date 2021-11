Le FC Porto soupçonné de fraudes fiscales

Dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraude fiscale liée aux transferts de joueurs et aux circuits financiers impliquant des agents dans ces transactions, la justice portugaise a procédé, ce lundi, à 33 perquisitions, principalement du côté de Lisbonne et Porto. Des dizaines de perquisitions effectuées dans «des locaux d'entreprises, dont une société sportive et un établissement bancaire, ainsi que plusieurs résidences», a notamment indiqué le parquet portugais dans un communiqué.

Principal club visé ? Le FC Porto, soupçonné de délits de fraude fiscale, d'escroquerie, mais aussi d'abus de confiance et de blanchiment. L’enquête s'attarde actuellement sur des opérations de paiement de commissions de plus de 20 millions d'euros. Pour illustrer ces recherches, le transfert de l'international brésilien Eder Militao vers le Real Madrid, à l'été 2019, pour la somme de 50 millions d'euros, interroge particulièrement. Dans cette optique, l'actuel président des Dragons, Jorge Nuno Pinto da Costa, et son fils, Alexandre Pinto da Costa, auraient fait l'objet de perquisitions. Affaire à suivre...