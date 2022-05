Arsenal toujours à fond sur Cody Gakpo

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions en janvier dernier, Cody Gakpo (23 ans) plaît beaucoup à Arsenal. Depuis cet hiver, l'intérêt des Gunners pour l'international néerlandais, auteur de 19 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues en 40 matches cette saison, s'est renforcé et reste plus que jamais d'actualité. L'attaquant du PSV Eindhoven, qui a d'ailleurs marqué contre Monaco en Ligue Europa cette saison, plaît énormément à la cellule de recrutement du club anglais, qui l'a placé en tête de liste de son recrutement estival.

Mais avant de passer à l'offensive pour un élément dont la valeur est estimée à 35 M€, le club londonien doit attendre de savoir s'il sera en Ligue des Champions ou non la saison prochaine. Actuel 4e de Premier League, Arsenal est bien parti pour y parvenir, mais doit encore se défaire de Tottenham, 5e au classement qu'il rencontre ce jeudi. La C1, c'est important pour la formation de Mikel Arteta, mais aussi pour le joueur. Si ce dernier a récemment avoué qu'il était fan de Thierry Henry et des Gunners durant son enfance, c'est clairement la perspective d'évoluer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes qui pourra faire pencher la balance dans l'esprit du n° 11 du PSV. D'autant que d'autres courtisans (Liverpool et Manchester City ont été évoqués) sont également intéressés à l'idée de recruter cet ailier gauche atypique d'un mètre 89.