Arsenal : Gakpo pour remplacer Aubameyang ?

L'ailier gauche du PSV Eindhoven, qui a fêté sa première sélection avec les Pays-Bas le 21 juin dernier, suscite les convoitises de nombreuses écuries européennes. Suivi par l'OM l'été dernier, Cody Gakpo (22 ans) avait fait le choix de rester du côté du PSV Eindhoven. Bien lui en a pris puisqu'en 25 rencontres, il a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives.

Titulaire indiscutable chez l'actuel 2e du championnat d'Eredivisie, l'international néerlandais (4 sélections), qui a d'ailleurs marqué contre Monaco en Ligue Europa cette saison, est sur le point de prolonger d'une saison supplémentaire son bail qui s'étend déjà jusqu'en juin 2025. [Voetbal International] assure ce lundi que Manchester City et Liverpool sont intéressés par cet atypique ailier gauche d'un mètre 89. Selon nos informations, si le Bayern n'est plus vraiment actif sur le dossier, Arsenal s'est rajouté à la liste des courtisans de ce joueur altruiste qui possède une bonne qualité de frappe et qui sait se muer en buteur lorsque l'occasion se présente. Les Gunners, qui cherchent un attaquant pour pallier l'éventuel départ de Pierre-Emerick Aubameyang, pourraient sauter sur l'occasion lors des derniers jours du mercato hivernal voire l'été prochain. La valeur du joueur est estimée à 30 M€.