L'OM annonce 3 recrues

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : l'Olympique de Marseille boucle trois arrivées pour son équipe réserve. Le milieu de terrain turc 𝗕𝗮𝗿𝘁𝘂𝗴̆ 𝗘𝗹𝗺𝗮𝘇, l’ailier camerounais 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 𝗥𝗲́𝗴𝗶𝘀 𝗠𝘂𝗴𝗵𝗲 et le gardien de but belge 𝗝𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗰𝗸 ont signé ce vendredi.

La suite après cette publicité

𝗟’𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗠 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 ✍️



Le milieu de terrain 𝗕𝗮𝗿𝘁𝘂𝗴̆ 𝗘𝗹𝗺𝗮𝘇 🇹🇷, l’ailier 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 𝗥𝗲́𝗴𝗶𝘀 𝗠𝘂𝗴𝗵𝗲 🇨🇲 et le gardien de but 𝗝𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗰𝗸 🇧🇪 rejoignent l’Olympique de Marseille !



Plus d’infos ⤵️