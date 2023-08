PSG : Luis Enrique a appelé plusieurs recrues potentielles

La suite après cette publicité

Intronisé sur le banc du Paris Saint-Germain en lieu et place de Christophe Galtier au début de l’été, Luis Enrique s’efforce à tout mettre en oeuvre pour imposer sa patte. Si les résultats du PSG en tournée en Asie laissent à désirer (1 nul, 2 défaites), l’entraîneur espagnol se montre optimiste et estime que son équipe s’améliore jour après jour. S’il a pleinement confiance en ses joueurs et en leurs capacités, l’ex-sélectionneur de la Roja attend des renforts et s’investit sur le marché des transferts comme l’informe RMC Sport.

Le quotidien sportif révèle que Luis Enrique, avec l’aval de son conseiller sportif Luis Campos, n’hésite pas à appeler lui-même les joueurs qui l’intéressent. À titre d’exemple, le technicien de 53 ans se serait directement entretenu avec l’une des cibles prioritaires des Franciliens, Bradley Barcola, en tentant de le convaincre de rallier la capitale. Comme lors des entraînements où il porte une grande importance au travail quotidien, Luis Enrique manifeste au fil des jours son profond dévouement envers sa nouvelle formation bien qu’il soit forcé de composer avec le cas épineux de Kylian Mbappé, écarté du groupe.

