Serie A : Jonathan Ikoné sauve la Fiorentina contre le Genoa

Suite de la 32ème journée de Serie A ce lundi en début de soirée. La Fiorentina accueillait le joli promu du Genoa, sur leur pelouse du stade Artemio-Franchi. Cette rencontre était assez importante pour les deux écuries. D’un côté, la Viola veut réaliser une bonne fin de saison pour accrocher un ticket européen, tandis que le Grifone souhaite valider son maintien le plus rapidement possible. Alors qu’Andrea Belotti croyait ouvrir le score pour les locaux, l’arbitre de la rencontre a finalement refusé le but (27e). C’est Albert Guðmundsson qui a fait trembler les filets pour le Genoa (42e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Fiorentina 44 31 7 12 8 11 43 36 12 Genoa 39 32 -4 9 12 11 35 39

Au retour des vestiaires, le Français, Jonathan Ikoné, a sauvé les siens en égalisant (54e). Au classement, la Fiorentina, qui a un match en moins, reste dans la course à l’Europe malgré sa 10ème place dans le ventre mou du championnat italien, tandis que le Genoa est toujours en bonne posture en Serie A avec cette 12ème position. Le week-end prochain, la Viola se déplacera en Campanie pour affronter la Salernitana, alors que le Grifone jouera à domicile contre la Lazio, lors de la 33ème journée italienne.