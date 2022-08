Ligue 1 : la programmation complète de la 6ème journée

La Ligue vient de publier la programmation complète de la 6ème journée de Ligue 1 Uber Eats. La Bourgogne à l'honneur pour ouvrir cette journée avec l'AJ Auxerre face à l'Olympique de Marseille le samedi 3 septembre à 17 h. Suivi d'un Olympique Lyonnais contre le SCO d'Angers à 19 h, ces deux premiers matchs seront diffusés sur Prime Video. Le dernier match du samedi sera sur Canal +, il opposera le FC Nantes face au Paris Saint-Germain à 21 h.

La suite après cette publicité

La journée du dimanche 4 septembre débutera dès 13 h à la Mosson avec Montpellier qui recevra Lille (Prime video). Puis à 15 h le multiplexe, avec AC Ajaccio – FC Lorient, Clermont Foot 63 – Toulouse FC, Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace et Stade de Reims – RC Lens sur la plateforme d'Amazon. À 17 h vous retrouverez Troyes face au Stade Rennais (Canal +). Et pour terminer votre week-end Ligue 1, le derby de la Côte d'Azur entre l'OGC Nice et l'AS Monaco à 21 h sur Prime.

La programmation complète de la 6ème journée de L1 :

Samedi 3 septembre à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – Olympique de Marseille

Samedi 3 septembre à 19h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Angers SCO

Samedi 3 septembre à 21h00 sur Canal + Sport 360

FC Nantes – Paris Saint-Germain

Dimanche 4 septembre à 13h00 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – LOSC Lille

Dimanche 4 septembre à 15h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – FC Lorient Clermont Foot 63 – Toulouse FC Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace Stade de Reims – RC Lens

Dimanche 4 septembre à 17h05 sur Canal + Foot

ESTAC Troyes – Stade Rennais FC

Dimanche 4 septembre à 20h45 sur Prime Video

OGC Nice – AS Monaco