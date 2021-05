Le Bayern Munich sort son meilleur atout pour retenir Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Le feuilleton Robert Lewandowski continue. Pendant que l'attaquant de 32 ans a égalé le record de Gerd Müller en Bundesliga (40 buts sur une saison), et a désormais pour unique objectif de l'effacer des tablettes en plantant un 41ème pion dans le championnat allemand version 2020-2021 ce samedi contre Augsbourg (15h30, 34ème journée), les rumeurs concernant son avenir vont bon train. L'Equipe expliquait récemment que l'international polonais (118 sélections, 66 buts) songeait par exemple à changer d'air lors du prochain mercato estival afin de goûter aux joies d'une nouvelle aventure et ne serait pas contre un départ au Paris Saint-Germain.

Une information ensuite démentie par Sport Bild, qui a précisé que Robert Lewandowski est bel et bien attentif à la situation de son club, qui va changer d'entraîneur cet été (Julian Nagelsmann va prendre la place d'Hansi Flick) puis de président en fin d'année (Oliver Kahn va succéder à Karl-Heinz Rummenigge), mais qu’il n'aurait aucunement l'intention de traverser le Rhin pour rallier la capitale française. Et alors que le serial buteur demeure sous contrat avec le Rekordmeister jusqu'en juin 2023, le patron du club bavarois a pris la parole afin de refroidir tous les prétendants du Polonais.

Le Bayern va tenter de prolonger Robert Lewandowski

Au cours d'un entretien accordé au média polonais Wirtualna Polska, Karl-Heinz Rummenigge a d'abord expliqué avoir toujours eu la même fermeté dans sa position à l'égard de Robert Lewandowski sur le marché des transferts. «Je ne peux pas vous donner les chiffres (du nombre d'offres rejetées pour le Polonais, NDLR). Mais pas parce que je ne veux pas. La raison est complètement différente : je ne connais pas les chiffres, parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'appelait et essayait de poser des questions sur un éventuel transfert de Robert, je disais immédiatement : "n'essaye même pas de me jeter de l'argent. Ce joueur n'est pas à vendre"», a-t-il lâché, avant d'expliquer que l'histoire entre le Bayern et Lewandowski était peut-être loin d'être terminée.

« Si le Bayern tentera de prolonger Lewandowski ? Je serai à mon poste actuel (de président du CA) pendant encore quelques mois, mais j'imagine que je le ferai. Lewandowski, qui est en excellente forme physique, peut encore jouer au plus haut niveau pendant 4-5 ans. Pourquoi pas au Bayern ? Robert est comme un diamant. C'est actuellement le plus grand diamant du football mondial, c'est celui qui brille le plus. Et j'ai une demande pour vous : veuillez dire au Premier ministre polonais (Mateusz Morawiecki) que Robert Lewandowski est désormais le meilleur ambassadeur de Pologne », a ainsi conclu Karl-Heinz Rummenigge auprès du média en ligne polonais. Le compliment est à la hauteur de ce que représente « Lewy » du côté de l'Allianz Arena. Mais surtout, le message a le mérite d'être clair. Le PSG, le Real Madrid et consorts sont prévenus.