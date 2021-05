Bayern Munich : Robert Lewandowski pense au PSG

La suite après cette publicité

« La vérité, c’est que j’ai un contrat avec le Bayern et que je suis très bien dans ce club ». C'est par ces propos que Robert Lewandowski (32 ans) a récemment refroidi toutes les rumeurs concernant son avenir. L'attaquant polonais, qui est lié au Rekordmeister jusqu'en juin 2023, fait partie des meilleurs numéros neuf de la planète football depuis de longues saisons et logiquement, son nom est souvent cité du côté des plus grandes écuries européennes, que ce soit au Real Madrid ou encore au Paris Saint-Germain.

L'Equipe révèle d'ailleurs ce samedi soir que l'homme venant d'égaler le record (de Gerd Müller) de buts en une saison de Bundesliga (40 buts, en l'espace de 28 matchs seulement) avec le Bayern n'a jamais semblé aussi proche d'un départ de la Bavière et réfléchit ainsi à changer d'air après avoir évolué au cours des 11 dernières années en Allemagne (il a porté les couleurs du Borussia Dortmund de 2010 à 2014).

Mbappé vendu, Lewandowski recruté ?

Le quotidien sportif l'assure : Robert Lewandowski n'est pas du tout contre une nouvelle aventure, au contraire, et qu'à son âge, il s'agit du moment ou jamais de faire profiter ses talents de buteur hors-pair au sein d'un autre cador du Vieux Continent. L'Equipe ajoute que le changement d'entraîneur cet été (Julian Nagelsmann va remplacer Hansi Flick) ainsi que le départ à la retraite du président du Conseil d'administration Karl-Heinz Rummenigge en fin d'année pour laisser la place à Oliver Kahn pourraient être des éléments faisant pencher la balance vers un départ du Bayern dans l'esprit du Polonais. Mais la route n'est pas toute tracée et l'opération est tout sauf bouclée.

D'après L'Equipe, l'éventuelle arrivée de l'international polonais (118 sélections, 66 buts) au sein du club de la capitale est avant tout conditionnée à l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans, sous contrat jusqu'en 2022). Si les négociations au sujet de la prolongation de contrat du meilleur buteur de la Ligue 1 venaient à échouer, le PSG pourrait se résigner à vendre son numéro 7. Cela laisserait alors la place à Robert Lewandowski. Dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devront également faire avec la volonté des dirigeants du Bayern Munich, qui ont déjà fait savoir que la machine à but polonaise n'était pas à vendre. « Bien sûr qu'il va rester. Qui vendrait un joueur qui marque 60 buts par an ? », a même récemment confié Karl-Heinz Rummenigge. L'équation est posée, reste maintenant à la résoudre.