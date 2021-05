Bayern Munich : Robert Lewandowski répond aux rumeurs sur son avenir

La suite après cette publicité

Chelsea et Manchester City. ESPN révélait il y a quelques jours que les deux cadors de Premier League avaient un œil attentif à la situation de Robert Lewandowski (32 ans). L'attaquant aurait mandaté son agent, le célèbre Pini Zahavi, pour sonder le marché en vue de la prochaine fenêtre des transferts. Pourtant, à l'écouter, les choses sont très claires.

Interrogé ce mardi par le quotidien sportif italien Tuttosport, le Polonais n'a pas semblé douter une seconde de l'identité de son club la saison prochaine. «La vérité, c’est que j’ai un contrat avec le Bayern et que je suis très bien dans ce club», a-t-il lâché avant de poursuivre. «On parle d’un des 3-4 meilleurs clubs d’Europe et du monde. Pour jouer au Bayern, il faut savoir et accepter une règle : il faut gagner quelque chose chaque année. Les attentes sont très élevées. Il faut toujours être le meilleur».

Une seule mission : marquer pour faire gagner le Bayern

En route pour atteindre la barre des 40 buts cette saison en Bundelisga, le natif de Varsovie ne pense donc à rien d'autre qu'à l'écurie bavaroise. Et même le changement de coach à venir - Hans-Dieter Flick laissera sa place à Julian Nagelsmann sur le banc du FCB - ne l'inquiète pas outre mesure et ne modifie en rien ses plans.

«Un nouveau chapitre va s’ouvrir. Mais ce que Flick a fait restera dans l’histoire, c’est quelque chose d’épique. En 2020, nous avons soulevé tous les trophées possibles et battu beaucoup de records avec lui. Nous sommes le Bayern, alors nous ferons le maximum pour gagner à nouveau tous les trophées avec Nagelsmann. Pour moi, ça ne change pas grand-chose : je dois marquer avec Flick et je devrai continuer à le faire avec le nouvel entraîneur pour aider l’équipe. Marquer, c’est quelque chose que j’aime. Quand j’y arrive et qu’on gagne, tout me semble plus beau», a-t-il conclu. Le Bayern peut souffler.