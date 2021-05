Bayern Munich : le retour en forme de Robert Lewandowski impressionne l'Allemagne

La suite après cette publicité

La saison du Bayern Munich aurait peut-être pris une tournure différente sans la blessure de Robert Lewandowski, mais cela ne nous le saurons jamais. Le 28 mars dernier lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 face à Andorre, l'attaquant polonais a été touché au ligament d'une cheville au pire des moments. Manquant le sprint final en Bundesliga avec notamment des chocs contre le RB Leipzig (1-0), le VfL Wolfsbourg (3-2) et le Bayer Leverkusen (2-0), Robert Lewandowski n'a surtout pas pu aider son équipe en Ligue des Champions. Sans lui, le Rekordmeister a échoué de peu contre le Paris Saint-Germain (2-3 ; 1-0) et a été éliminé en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Buteur il y a deux semaines pour son retour lors d'une défaite contre Mayence (2-1), il était particulièrement attendu ce samedi face au Borussia Mönchengladbach. Un match qui avait le goût d'une rencontre de gala.

En effet, la victoire du Borussia Dortmund contre le RB Leipzig un peu plus tôt (3-2) avait permis au Rekordmeister de remporter sa 9e Bundesliga d'affilée et la 31e de son histoire. Face aux Fohlen, le Bayern Munich n'avait aucune contrainte de résultat. Mais rigueur allemande oblige, la bande d'Hans-Dieter Flick ne s'est pas relâchée et s'est imposée (6-0). Il ne fallait d'ailleurs pas attendre longtemps puisqu'après 1 minute et 51 secondes, Robert Lewandowski trouvait la faille d'une belle reprise de volée. Le but le plus rapide du Polonais dans sa carrière en Bundesliga. Loin de s'arrêter là, Robert Lewandowski marquait un nouveau but peu après la demi-heure de jeu (34e) avec une jolie reprise acrobatique. Il s'agissait ainsi du 200e but de l'attaquant bavarois avec le club munichois. Passeur décisif ensuite pour Kingsley Coman (44e), il transformait un penalty et inscrivait un triplé (65e). Trois buts qui lui permettent ainsi de comptabiliser 39 réalisations en 27 matches de Bundesliga soit un but toutes les 58,5 minutes !

À un but du record de Gerd Müller

Une efficacité impressionnante pour le natif de Varsovie qui pourrait devenir le premier joueur des 5 plus grands championnats européens à atteindre la barre des 40 buts depuis Luis Suarez en 2016 avec le FC Barcelone. Par ailleurs, il n'est plus qu'à une unité du record de but sur une saison de Bundesliga établi par Gerd Müller lors de la saison 1971/1972. Sa performance est d'autant plus impressionnante que le "Bomber" avait inscrit 40 buts en 34 matches alors que Robert Lewandowski a loupé 5 matches de championnat cette saison et compte 39 buts en 27 rencontres. Alors qu'il lui reste à jouer Fribourg (samedi 15 mai) et Augsbourg (samedi 22 mai), Robert Lewandowski n'a jamais été aussi proche de faire tomber ce record qui tient depuis une cinquantaine d'années. De quoi impressionner tout le monde et notamment Karl-Heinz Rummenigge le président du conseil de surveillance du Bayern Munich. «Je dois admettre que je suis étonné. Quand Gerd Müller était au FC Bayern, je n'étais pas là, mais je croyais que c'est un record qui durera éternellement et qu'il ne serait jamais effacé. Mais Robert peut désormais l'égaler ou même le surpasser» expliquait-il au micro de la Sky.

Consultant pour la chaîne allemande et ancien joueur du Bayern Munich, Lothar Matthäus est lui subjugué par la progression de Robert Lewandowski : «je suis fan de Robert depuis des années, non seulement à cause de ses buts, mais aussi de la façon dont il s'est développé. Il est maintenant un leader absolu pour moi. Robert est un professionnel à part entière. Il essaie toujours de tirer le meilleur parti. Il essaie de marquer ses buts. Il montre la voie.» De belles déclarations auxquelles, le coach bavarois Hans-Dieter Flick a également pris part avec des mots touchants juste après le triplé de sa star : «c'était digne d'un champion aujourd'hui (samedi). C'était du très haut niveau, ce que notre équipe a montré. Vous avez vu aujourd'hui que tout le monde soutenait Robert Lewandowski. Gerd Müller était mon idole et ce que Gerd Müller était dans ma jeunesse, c'est ce qu'est Lewandowski aujourd'hui. S'il parvient à obtenir le record, il le méritera largement.» Encore un but pour égaliser Gerd Müller et deux pour le dépasser. Robert Lewandowski a 180 minutes pour le faire. Quand on sait qu'il a déjà mis un quintuplé en neuf minutes, on peut qu'être confiant. Le Polonais continue d'écrire sa légende en Bundesliga.