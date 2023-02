PSG-Bayern : Kingsley Coman s’en contentera

La suite après cette publicité

Auteur du seul but du match face au PSG, Kingsley Coman regrette que le Bayern n’ait pas réussi à se mettre à l’abri plus tôt durant ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Au lieu de ça, les Bavarois se sont fait peur sur la fin de match, subissant les occasions parisiennes, avant de ramener une victoire malgré tout. Une satisfaction pour l’ailier français, sorti un peu touché au mollet à un quart d’heure du terme.

«Une victoire à l’extérieur c’est toujours bon à prendre. On aurait pu vouloir plus au début mais c’était plus compliqué à la fin donc on s’en contente. Mon but ? On le travaille beaucoup à l’entraînement que les joueurs de côté resserrent vers l’axe. J’ai un peu de réussite, je la prends bien fort » indique-t-il à Canal Plus, parlant également d’un match émotionnellement différent face à son club formateur. «C’est un club où j’ai grandi. C’était compliqué de célébrer.»

À lire

PSG : Kylian Mbappé peu rassurant sur son état de forme