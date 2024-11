Lille - Lyon: les compositions officielles

Lille reçoit l’Olympique lyonnais ce vendredi à 21h00 au Stade Pierre-Mauroy, dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Le LOSC s’organise en 4-2-3-1 avec Chevalier aux cages. En défense, on retrouve Meunier, Mandi, Diakité et Gudmundsson. Mukau et André sont au milieu de terrain. Et enfin, David est placé seul en pointe devant Sahraoui, Angel Gomes et Zhegrova.

L’OL s’articule en 4-3-3 avec aux cages Perri. En défense, on retrouve Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté et Tagliafico. Veretout, Matic et Tolisso sont au milieu de terrain. Et enfin, Cherki, Lacazette et Fofana vont animer l’attaque lyonnaise.

Les compositions:

Lille: Chevalier - Meunier, Mandi, Diakité, Gudmundsson - Mukau, André - Sahraoui, Angel Gomes, Zhegrova - David

Olympique lyonnais: Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

