PSG : le CUP sort du silence après la polémique du tifo pro-Palestine

En déployant un tifo de soutien à la Palestine, hier, lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et l’Atlético de Madrid au Parc des Princes (1-2), le Collectif Ultras Paris ne s’attendait certainement pas à de telles répercussions. Ce matin, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, avait recadré le club de la capitale en affirmant que ce type de message n’avait pas sa place dans les stades de football, alors qu’on apprenait cet après-midi que le directeur général du PSG, Victoriano Melero, ainsi que le président de la FFF, Philippe Diallo, étaient convoqués au Ministère de l’Intérieur dans les prochains jours.

Muet jusqu’ici, le CUP a réagi via un communiqué posté en début de soirée sur ses réseaux sociaux pour tenter d’éteindre l’incendie, indiquant que cette initiative n’avait en aucun cas l’intention de diffuser un message de haine : «Suite aux diverses polémiques concernant l’animation en tribune d’hier soir, quelques précisions de notre part s’imposent : En aucun cas, ce tifo n’avait vocation à véhiculer un message de haine, bien au contraire, le message qui l’accompagnait est explicite et est un appel à la paix entre les peuples. En aucun cas, nous n’avons eu besoin ni de l’aide, ni de la complaisance de notre club pour la confection ou le déploiement. Il a été réalisé entièrement dans un gymnase en banlieue parisienne. Ce sujet si sensible nous a poussé à prendre nos dispositions au préalable pour ne pas nuire à notre club.»