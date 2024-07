Barça : Vitor Roque déjà de retour au Brésil ?

Et si, six mois après, Vitor Roque retournait au Brésil ? Alors que le FC Barcelone souhaite s’en séparer dès cet été, le Brésilien pourrait revenir dans son pays natal, du côté des Corinthians, comme le rapporte le média brésilien Tv Band, relayé par Sport. Le club brésilien souhaiterait se faire prêter le joueur de 19 ans pour une saison. D’autres clubs auraient démarché le Barça pour s’attacher les services de l’avant-centre, comme Porto, la Lazio ou encore Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Arrivé cet hiver de l’Athletico Paranaense pour 40 millions d’euros, le joueur ne rentre plus dans les projets de la direction sportive catalane. Alors qu’un prêt était envisagé pour le jeune joueur, une vente serait de plus en plus probable. Par ailleurs, il s’est vu retirer son numéro 19 par le club catalan, qui l’a attribué à Lamine Yamal pour la saison prochaine.