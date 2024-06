Barça : Deco a fixé sa priorité pour le mercato estival

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, l’a annoncé : il veut un nouvel ailier pour la saison prochaine. Travaillant sur cet axe majeur du mercato, Deco, le directeur sportif du club, avait coché plusieurs noms. Xavi préférait le profil de Nico Williams, rapide et capable de créer le déséquilibre à chaque instant. Mais Deco pense que Luis Diaz est un meilleur profil pour le Barça, selon Sport. D’après le média catalan, le directeur sportif fait du Colombien sa priorité car il est meilleur dans les espaces réduits, correspondant davantage au style de jeu du Barça.

Nico Williams aurait besoin de plus d’espace pour mettre en valeur ses qualités, ce que le jeu du Barça n’offre que rarement. Deco a donc jeté son dévolu sur Luis Diaz. Avec Liverpool, le Colombien a réalisé une saison pleine avec 51 matchs (13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues). Même si le directeur sportif du Barça entretient d’excellentes relations avec les représentants du joueur, et que le Colombien est un fan du Barça, la tâche s’annonce difficile. Ayant été acheté pour 50 millions d’euros à l’hiver 2022, Liverpool voudra forcément récupérer la somme investie. Il faut aussi, et surtout, que les Reds soient disposés à vendre, eux qui entament une nouvelle ère sous Arne Slot.