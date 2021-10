MU : Paul Pogba réagit à son tour !

La suite après cette publicité

Le dimanche noir vécu par Manchester United (défaite 5-0 face à Liverpool) a laissé et laissera des traces. Et si la plupart des joueurs ont gardé le silence, seuls Cristiano Ronaldo et Paul Pogba se sont exprimés.

En effet, quelques heures après le Portugais, le milieu français, qui a été expulsé durant la rencontre, a réagi. « Pas le temps de s'apitoyer sur notre sort... Réveillons-nous, repartons de l’avant et rendons les prochains jours meilleurs », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.

No time to feel sorry for ourselves... Wake up, step up and make the next days better! pic.twitter.com/KBdckbtwOP