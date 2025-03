Le football français et la Ligue 1 se font détruire en Angleterre

Ce n’est un secret pour personne, les Anglais sont particulièrement taquins quand il s’agit de football, notamment lorsqu’il s’agit de football français. Après tout, le fameux surnom Farmer’s League, le championnat des fermiers, nous vient directement de nos voisins britanniques. Et ce week-end encore, les médias anglais ont publié des articles dans lesquels le football français prend cher, alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à être sacré le week-end prochain.

Le sérieux The Times publie ainsi un long reportage sur le PSG, dans lequel l’équipe de Luis Enrique est plutôt encensée, surtout grâce à sa jeunesse dorée et aux travaux du tacticien espagnol. Mais le reste du championnat est plus que critiqué. « Peu de téléspectateurs et pas de course au titre, mais la France pourrait avoir les prochains rois d’Europe », titre ainsi le média. « Ce n’est pas exactement une belle époque pour la Ligue 1, la vitrine hebdomadaire de ce qui est peut-être le meilleur pays producteur de talents du football en Europe, mais aussi un patchwork de restrictions policières, de chiffres d’audience en baisse et d’une course au titre qui se résout bien avant Pâques », peut-on y lire.

Un portrait peu flatteur

Les audiences en berne et les problèmes avec DAZN, les restrictions contre les ultras et le manque de suspense en tête du championnat sont ainsi mentionnés à répétition. « Dans ce paysage financier périlleux, les 17 autres clubs de première division sont plutôt obligés de s’incliner devant Paris. Cela pourrait ne pas donner une bonne image du reste de la Ligue 1 si le PSG ne perd aucun match à domicile de toute la saison », est-il aussi écrit dans cet article. Les promotions de DAZN avec McDonald’s avaient déjà bien fait rire nos voisins…

De son côté, The Athletic publie un long article dans lequel il est question du niveau des entraîneurs français. « Où sont passés les grands coachs français ? », s’interroge le média, qui souligne que « alors que la saison touche à sa fin, Patrick Vieira, du Genoa, est le seul entraîneur français à diriger un club dans les quatre grands championnats européens ». Dans cet article plutôt intéressant, il est aussi question du manque de réseau qu’ont les entraîneurs français, des prix démesurés des formations pour être entraîneur, l’absence d’école de pensée dans le foot français ainsi que de l’explosion des investisseurs étrangers en France qui préfèrent offrir les postes à des coachs étrangers. « Les entraîneurs français n’ont pas le dynamisme, le sens du spectacle ou les compétences d’acteur que les Anglais attendent encore de leurs managers. Nous voulons plus qu’un simple entraîneur technocratique. Et les Français ne semblent pas produire ce modèle d’entraîneur », indique un dirigeant de club anglais au média. Le message est passé…