Aminata Diallo va attaquer le PSG

Le mercato vient à peine de s'achever que le Paris Saint-Germain doit gérer un autre dossier chaud en coulisses. En effet, RMC Sport révèle qu'Aminata Diallo a décidé de traîner le club de la capitale en justice suite à la rupture des négociations concernant sa prolongation de contrat. Liée au club parisien jusqu'en 2022, la milieu de terrain n'a pas été prolongée, elle qui avait été placée en garde suite à l'agression de son ancienne coéquipière Kheira Hamraoui. Mais aucune charge n'avait été retenue contre elle.

Malgré tout, cette histoire l'a fortement impactée. D'ailleurs, cette semaine une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse au sujet de sa retraite sportive. Ce qui est totalement faux à en croire l'entourage de la joueuse et son nouvel avocat contactés par RMC Sport, qui estiment que la rupture des négociations a été brutale. Un accord était proche d'être trouvé mais le PSG aurait finalement stoppé les discussions sans raison apparente. Le clan Diallo a donc décidé d'attaquer en justice et possède des preuves.