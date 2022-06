OL : Feyenoord joue la montre pour Tyrell Malacia

L'Olympique Lyonnais ne perd pas de temps. Cet été, les pensionnaires du Groupama Stadium ont obtenu les prolongations de contrat de Maxence Caqueret et d'Anthony Lopes tout en bouclant les transferts d'Alexandre Lacazette et Johann Lepenant. Dans le même temps, les Olympiens ont officialisé l'arrivée de John Textor en tant que nouvel actionnaire majoritaire du club. L'Américain a notamment injecté 86 millions d'euros, dont une partie servira pour la suite du marché des transferts. Ce qui ne sera pas de trop puisque les Lyonnais veulent encore recruter.

Ils souhaitent notamment mettre la main sur un latéral gauche pour remplace Emerson. Le 29 avril, nous vous avions révélé en exclusivité sur notre site que le club présidé par Jean-Michel Aulas était très intéressé par Tyrell Malacia. Âgé de 22 ans, le Néerlandais de Feyenoord possède un profil qui plaît beaucoup aux dirigeants rhodaniens, lui qui est notamment vif et rapide. Des qualités qui font de lui la cible prioritaire de Peter Bosz et de Lyon.

Feyenoord attend plus pour Malacia

Hier,Voetbal International avait d'ailleurs révélé que ce dossier avançait bien et que l'OL s'était rapproché du prix demandé. Mais ce jeudi, De Telegraaf a un tout autre discours. Le média hollandais explique que Feyenoord a déjà refusé deux offres de la part de l'OL. Les propositions des Rhodaniens, qui mènent la danse pour le moment, sont trop éloignées de ce que les Néerlandais attendent, à savoir un chèque compris entre 15 et 20 millions d'euros. De Telegraaf ajoute que Feyenoord veut prendre son temps et joue la montre.

La raison ? Le club attend que les écuries de Premier League intéressées par le joueur, à savoir Newcastle et Manchester United, passent à l'offensive. Elles n'ont pas encore avancé pour Malacia puisqu'elles souhaitent régler les dossiers prioritaires avant tout. MU veut ainsi boucler le transfert de Frenkie de Jong pendant que Newcastle espère faire signer Sven Botman et Hugo Ekitike. En pole à l'heure actuelle, l'OL va devoir accélérer pour devancer la concurrence et faire signer Tyrell Malacia, qui aurait une place de titulaire. Ce que ne lui garantit pas Erik ten Hag, qui aura aussi Luke Shaw à Man U. De quoi faire pencher la balance. A l'Olympique Lyonnais de jouer !