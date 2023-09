Scottish Premiership : le Celtic s’offre le Old Firm face aux Rangers

Dans le cadre de la 31e journée du Championnat d’Écosse, le Celtic Glasgow, deuxième au coup d’envoi, défiait les Rangers, quatrièmes. Face à leur éternel rival, les hommes de Brendan Rodgers prenaient l’avantage juste avant la pause sur une réalisation signée Kyogo Furuhashi (1-0, 45+2e).

Au retour des vestiaires, les visiteurs - emmenés par Kemar Roofe, Rabbi Matondo et Cyriel Dessers à la pointe de l’attaque - tentaient de faire leur retard. En vain, sérieux et rigoureux défensivement, le Celtic conservait son avance pour s’imposer d’une courte tête (1-0). Avec cette victoire, le Celtic Glasgow prend la tête du championnat et compte désormais 4 points d’avance sur son adversaire du jour.