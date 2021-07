Atalanta : Tottenham aurait trouvé un accord avec Cristian Romero

Révélation de Serie A la saison dernière avec l’Atalanta, Cristian Romero pourrait quitter l’Italie cet été. Le joueur de 23 ans s’est également imposé en défense centrale de la sélection argentine, avec qui il a remporté la Copa America. De quoi taper dans l'œil des plus gros clubs européens, le FC Barcelone, notamment, serait intéressé.

Mais d’après Sport, c’est Tottenham qui tiendrait la corde dans ce dossier. Le média espagnol indique que les Spurs auraient trouvé un accord avec Romero et qu’il leur faut maintenant négocier avec l’Atalanta. L’été dernier, le défenseur argentin avait été prêté deux ans à Bergame par la Juventus. Mais le club italien pourrait exercer son option d’achat, d’environ 16 M€, et ainsi faire une belle plus-value. Sport indique que Tottenham serait prêt à investir plus de 50 M€ dans ce dossier.