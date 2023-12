OL : la drôle de prédiction d’Emmanuel Petit pour le futur entraîneur

Le nom du futur entraîneur l’OL fait beaucoup parler à travers l’Hexagone. Après un début de saison compliquée et marquée par les évictions de Laurent Blanc et Fabio Grosso, les Gones ont montré un bien meilleur visage ce samedi à Lens sous la houlette de Pierre Sage. Intérimaire, le coach de 44 ans a marqué des points pour son discours simple qui a visiblement trouvé grâce aux yeux des joueurs du club rhodanien qui ont réalisé leur meilleure prestation de la saison à Bollaert. Et alors que certains aimeraient le voir rester sur le banc lyonnais, d’autres militent pour l’arrivée d’autres coachs tels que Jorge Sampaoli ou Bruno Génésio.

Sur les ondes de RMC, Emmanuel Petit a donné son avis et il voit un invité surprise s’asseoir sur le banc des Gones d’ici la fin de saison : «Sage va prendre l’intérim et va faire du bon job. C’est mon avis, mon intuition. Comme je dis, on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise. (…) Peut-être qu’il réussira à convaincre le board lyonnais de continuer avec lui jusqu’à la fin de saison. Comme il a été adjoint d’Habib Beye qui fait de l’excellent travail au Red Star, et qu’il était déjà dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, je me dis, pourquoi ils ne vont pas reconstituer le tandem à la fin de saison ?»