West Ham donne des nouvelles de Michail Antonio

Dans un communiqué publié cet après-midi, le club de West Ham avait confirmé que son attaquant Michail Antonio venait d’être victime d’un grave accident de la route. Sur les réseaux sociaux, une photo d’une Ferrari encastrée dans un arbre et présentée comme celle du joueur par plusieurs médias britanniques, avait également circulé, laissant craindre le pire. Mais dans la soirée, West Ham a donné des nouvelles rassurantes de son joueur, indiquant qu’il se trouvait dans un état stable.

La suite après cette publicité

«West Ham United peut confirmer que Michail Antonio est dans un état stable suite à un accident de la route survenu cet après-midi dans la région d’Essex. Michail est conscient et communique et est actuellement sous étroite surveillance dans un hôpital du centre de Londres. En cette période difficile, nous demandons à chacun de respecter la vie privée de Michail et de sa famille. Le Club ne fera aucun autre commentaire ce soir, mais publiera une nouvelle mise à jour en temps voulu», indique le communiqué des Hammers.