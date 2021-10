EdF : le petit coup de gueule de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Didier Deschamps a vécu une soirée riche en émotions. Pendant toute la première période, le sélectionneur de l’équipe de France a bien cru que ses Bleus allaient être privés de finale. Menés 2-0 par une Belgique supérieure, les Tricolores ont finalement su réagir pour l’emporter 3 buts à 2. Mais lorsqu’un journaliste a demandé à DD si la rencontre d’hier soir pouvait être un match fondateur, le Bayonnais s’est défendu.

« Parce qu'avant, il n'y avait que des débris ? OK, on ne gagne pas tous les matches, mais regardez combien de matchs de compétition l’équipe de France a gagnés. OK, on s’est fait éliminer contre la Suisse, mais l’équipe de France est toujours là. Cela ne m'empêche pas de mettre de nouveaux joueurs. Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout. Aujourd’hui, ça vient consolider ce qu’on a pu très bien faire lors du dernier rassemblement. Là, c’est la Belgique avec beaucoup de sélections. On fait toujours partie des meilleures nations », a-t-il confié en conférence de presse.