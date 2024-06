Ryan Giggs possible futur sélectionneur du Pays de Galles

Non qualifié pour l’Euro 2024, le Pays de Galles prépare l’avenir et a décidé de se séparer de son sélectionneur Rob Page. Ce dernier avait emmené les Gallois à la Coupe du monde 2022. Comme l’évoque The Times, la fédération s’affaire pour le remplacer et pourrait opter pour le retour d’une légende sur son banc.

En effet, Ryan Giggs est en concurrence avec Craig Bellamy pour prendre les rênes de l’équipe nationale. Sélectionneur entre 2018 et 2022, il avait qualifié l’équipe pour l’Euro 2020 avant d’être suspendu suite à des accusations de violences conjugales. Il avait laissé Rob Page prendre le relais et avait démissionné en juin 2022.