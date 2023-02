Barcelone - Manchester United : les compositions officielles

C’est le gros choc de ces seizièmes de finale de Ligue Europa. Le FC Barcelone et Manchester United ont rendez-vous pour une place en huitièmes de finales. Acte 1 de sommet ce soir au Camp Nou (match à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 18h45). Taillées pour la Ligue des champions, les deux formations arrivent dans une forme étincelante. Le Barça est largement en tête de la Liga avec huit points d’avance sur le Real Madrid tandis que Manchester United a recollé à Arsenal et Manchester City et n’est plus qu’à cinq points du duo de tête.

Pour cette rencontre, Xavi aligne son son habituel 4-3-3 avec Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque épaulé par Gavi et Raphinha. Au milieu de terrain, De Jong et Pedri évolueront aux côtés de Kessié tandis que l’international français Jules Koundé sera encore titulaire couloir droit en défense. Pour l’accompagner, pas de surprise avec Araujo dans l’axe mais Xavi a préféré l’associer à Alonso plutôt que Christensen. Côté Red Devils, 4-2-3-1 où Raphaël Varane récupère sa place de titulaire en défense centrale. Wan-Bissaka, Shaw et Malacia complètent la ligne défensive. Au milieu, Fred et Casemiro auront les clés de l’entrejeu tandis que Sancho, Bruno Fernandes et Rashford soutiennent Weghorst.

Les compositions officielles :

Barcelone : Ter Stegen, Koundé, Araujo, Alonso, Alba - Pedri, Kessié, De Jong - Raphinha, Lewandowski, Gavi

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia - Fred, Casemiro - Sancho, Bruno Fernandes, Rashford - Weghorst

