FC Barcelone : le drôle d’aveu de Marc Casado sur Zinédine Zidane

Marc Casado est un pur produit de la Masia. Formé au FC Barcelone, le milieu de terrain a petit à petit gravi les échelons au sein du club catalan, pour finalement réussir à faire son trou au sein de l’équipe première. S’il ne s’est pas encore imposé comme un titulaire en puissance au sein du onze d’Hansi Flick, le joueur de 21 ans semble être un véritable amoureux des Blaugranas. C’est en tout cas ce qu’il a laissé imaginer lors de son passage dans le podcast Imagin.

Questionné sur ses goûts en matière de football, l’Espagnol a donné ses joueurs favoris, en dehors de ceux passés par le Camp Nou. Et l’intéressé, relancé à propos de Zinédine Zidane, s’est montré extrêmement clair à ce sujet : « je n’ai jamais vu un match de Zidane de toute ma vie.» Une réponse forte, qui a même provoqué les rires du public. Casado a même enfoncé le clou : « c’est la vérité. Je regarde juste le Barça et pas grand-chose d’autre. Avec ma famille, mes amis, on ne regarde que le Barça. » Cela a le mérite d’être clair.