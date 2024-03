Condamné à neuf ans de prison pour viol, Robinho accuse la justice italienne de racisme

Alors que Dani Alves est actuellement en prison lui qui a été condamné à 4 ans et 6 mois pour viol, une autre ancienne gloire du football brésilien est sous le coup de la justice. Condamné à neuf ans de prison par la justice italienne en janvier 2022 pour avoir commis en 2013 un viol en réunion quand il jouait à l’AC Milan, Robinho (40 ans) a évité la sentence puisqu’il est toujours au Brésil et le pays n’accède pas aux demandes italiennes pour l’extrader. Cependant, la justice brésilienne s’est penchée sur le dossier pour juger si Robinho pourrait appliquer cette peine au Brésil.

Robinho de son côté estime qu’il dispose d’assez de preuve pour prouver son innocence et estime qu’elles ont été ignorées en Italie. Dans un entretien à TV Record, il a soulevé la thèse du racisme : «j’en ai marre de voir des histoires de racisme en Italie. Malheureusement, cela continue encore aujourd’hui. Les mêmes personnes qui ne font rien avec ce genre d’actes sont les mêmes qui m’ont condamné. C’était en 2013, nous sommes en 2024. Les mêmes qui ne font rien avec ce type d’actes ce sont les mêmes qui m’ont condamné. Si mon jugement était pour un Italien blanc, il serait différent. Sans aucun doute. J’espère qu’ici au Brésil je pourrai avoir une voix que je n’avais pas à l’étranger. Vous voulez montrer vos preuves, et je ne comprends pas pourquoi, des preuves qui sont si pertinentes pour quiconque, pour eux (la justice italienne ndrl), c’était "Non". Tous ceux qui jugent pourront voir mes preuves. Je ne suis pas ce monstre. Pendant 10 ans, j’ai arrêté d’être une personne et je suis devenu une autre personne.»