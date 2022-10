Samuel Eto'o tacle Thierry Henry

Dans un documentaire diffusé par Booska-P, Samuel Eto'o a été interrogé sur la carrière de Thierry Henry, joueur qu'il connaît bien pour avoir évolué avec lui au FC Barcelone. À sa manière, le président de la Fédération Camerounaise en a profité pour expliquer que le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'était pas meilleur que Nicolas Anelka et encore moins que lui.

«Je pense qu'il n'était pas au niveau de Nicolas Anelka. Thierry Henry était bon, mais j'ai connu des joueurs... Je préférais d'autres joueurs. En tout cas, il n'était pas à mon niveau. La chance ou la malchance que j'ai eue moi, c'est de ne pas jouer en France. Ceux qui ont joué en France avaient +70%. Ce n'est pas parce qu'ils étaient fort, mais parce que la France vend mieux. On nous les vendait et on les mettait à notre niveau...»