L’OM et JUL s’associent !

L’Olympique de Marseille ne cesse de développer des contacts pour renforcer ses partenariats. Après le partenariat global avec la CMA CGM, acteur majeur de l’environnement marseillais, le club phocéen vient d’officialiser un nouveau partenariat avec une figure marseillaise : le rappeur JuL.

« L’Olympique de Marseille & le label musical D’or et de platine s’associent pour une collaboration inédite. L’Olympique de Marseille et D’or et de platine, label emblématique du rappeur marseillais JuL, sont fiers d’annoncer une collaboration inédite. Dès samedi, pour le premier match de l’année 2023 à l’Orange Vélodrome, et jusqu’à la fin de la saison, le logo D&P s’affichera sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines de l’Olympique de Marseille », peut-on lire sur le site de l’OM.

