PSG : premier désaccord dans le vestiaire

Les stars et les paillettes, c’est terminé au Paris Saint-Germain. Il y a un peu plus d’un an, Nasser Al-Khelaïfi avait fait passer ce message dans la presse, lui qui a pourtant fait venir dans la capitale David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar Jr ou encore Kylian Mbappé. Après le départ de ce dernier au Real Madrid, les pensionnaires du Parc des Princes ont décidé de miser sur le collectif plus que sur les grands noms. Une nouvelle stratégie qui convient parfaitement à Luis Enrique, qui a annoncé en fin de saison dernière que le PSG 2024-25 serait plus fort que celui de l’an passé.

Il faut encore un peu de temps pour savoir si l’Asturien a bien raison. En tout cas, les champions de France ont bien débuté l’année puisqu’ils se sont imposés vendredi soir lors de la première journée de Ligue 1 face au HAC (victoire 4 à 1). Les buteurs de la soirée ont été Kang-in Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, qui a transformé un pénalty en fin de rencontre. Mais à l’origine, ce n’est pas l’international tricolore qui aurait dû le frapper. En effet, un autre joueur a été chargé de cette mission cette saison.

Le choix de Luis Enrique ne fait pas l’unanimité

Le quotidien L’Equipe nous apprend que Luis Enrique a choisi de confier cela à Vitinha. Un joueur qu’il tient en haute estime et sur lequel il compte beaucoup. L’an dernier, le Portugais avait joué 46 rencontres toutes compétitions confondues, dont 39 dans la peau d’un titulaire (9 buts, 5 assists). Cette saison, il devrait poursuivre sur sa lancée, si tout se passe comme prévu. D’ailleurs, son entraîneur espère qu’il prendra plus de poids et aura plus de responsabilités sur le terrain comme dans le vestiaire.

C’est ainsi qu’il l’a donc désigné pour tirer les penalties après le départ de Mbappé. Sauf que le quotidien sportif explique que ce choix n’a pas été compris par l’ensemble de l’effectif. De nouvelles discussions sur le sujet doivent avoir lieu prochainement. C’est certainement pour cette saison que l’on a vu Dembouz discuter avec Vitinha vendredi afin qu’il laisse RKM transformer le pénalty. Outre le dossier du tireur de pénalty, le vestiaire du PSG va aussi devoir trancher concernant le prochain capitaine. La décision sera prise une fois le mercato terminé. Mais a priori, il y aura moins de problèmes cette fois-ci puisque Marquinhos devrait conserver son brassard.