Le dérapage sexiste de Guy Roux

Décidément les derniers jours n’ont pas été ceux du progrès pour notre football français. Après les propos sexistes de Daniel Bravo sur Gaëtane Thiney qui ont amené beIN Sports à suspendre le consultant, c’est au tour de Guy Roux de se distinguer de propos peu flatteurs. Dans un entretien pour l’Est Éclair, l’entraîneur historique de l’AJ Auxerre a eu des propos maladroits : «j’ai beaucoup de respect pour ces jeunes femmes qui pratiquent leur sport favori. Mais si vous me demandez si les rencontres féminines sont spectaculaires, je vous renvoie aux matchs de D1 qui se disputent devant 800 spectateurs.»

Il est allé plus loin dans le développement de sa pensée et a évoqué des écarts physiologiques entre les deux genres : «une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large. Et le foot n’est pas fait pour les bassins larges. Les meilleures joueuses de foot sont taillées comme les garçons.» Une déclaration très limite de l’ancien coach de 87 ans qui n’est pas à son coup d’essai puisqu’il avait comparé le match du jubilé de Djibril Cissé à une rencontre féminine pour critiquer le manque d’intensité de la rencontre.