MLS, LAFC : la première merveille de Denis Bouanga

L'ancien Stéphanois s'est illustré pour la première fois, après six matchs, en Major League Soccer avec le Los Angeles FC et de quelle manière ! Un slalom dans la défense de Portland Timbers pour donner la victoire à son équipe dans le temps additionnel (90+5). Son équipe est leader de la conférence Ouest (67 points), loin devant Austin (55 points).

L'international gabonais de 27 ans a montré sa palette technique et ce qu'il allait pouvoir apporter à sa nouvelle formation sur cette action. Denis Bouanga tente le pari américain après 110 matchs disputés à Saint-Étienne pour 28 buts et 16 passes décisives.

DENIS BOUANGA FIRST MLS GOAL TO (POSSIBLY) CLINCH THE SUPPORTERS' SHIELD pic.twitter.com/W4zP8ye2F8