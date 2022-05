Le Barça donne des nouvelles de Ronald Araujo

Le FC Barcelone joue en ce moment même face au Celta Vigo et file vers la victoire mais a perdu Ronald Araujo sur blessure. Le défenseur central a même du être évacué rapidement en ambulance après ce choc impressionnant reçu à la tête lors d'un contact avec son coéquipier Gavi.

D'après le communiqué de son équipe, il souffre d'une commotion. «Ronald Araujo a subi une commotion cérébrale et a été transporté à l'hôpital pour subir d'autres tests.» On devrait avoir d'autres nouvelles plus tard dans la soirée ou demain matin.