La Juventus casse sa tirelire pour l'énorme coup Dusan Vlahovic

Moribonde depuis un an et demi, et à la peine offensivement (seulement 11e attaque de Serie A), la Juventus espère bien régler tous ses soucis avec sa dernière acquisition. La Vieille Dame vient de frapper un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Dusan Vlahovic (21 ans), déboursant au passage pas moins de 75 M€. C'est tout simplement un record cet hiver, et un record à cette période dans l'histoire de la Serie A. Le site de la Serie A a d'ailleurs officiellement approuvé le transfert du joueur.

La Juventus enregistre un renfort de poids pour remonter au classement puisque la Vieille Dame est l'actuel 5e du championnat. Vlahovic portera le numéro 28 et a signé jusqu'en 2027 avec les Turinois. L'international (14 sélections, 7 buts) entre également directement dans le haut de la grille salariale avec ses 7 M€ annuels.

Une machine à marquer

Transféré à la Viola contre 2 M€ en provenance du Partizan Belgrade à l'été 2018, l'attaquant serbe est une véritable machine à marquer depuis un an et demi. Après avoir inscrit 21 buts la saison passée en 37 matches de Serie A, il a cette fois déjà trouvé le chemin des filets à 17 reprises en seulement 21 rencontres de championnat, portant même son total sur l'année 2021 à 33 buts, record de Cristiano Ronaldo égalé.

Son talent et son transfert doivent permettre à la Juventus de retrouver les sommets. Comme évoqué plus tôt dans cet article, les Bianconeri ont beaucoup de mal dans le jeu, malgré le retour de Massimiliano Allegri l'été dernier. Avec Vlahovic dans son effectif, l'entraîneur italien espère résoudre une partie de ses problèmes offensifs, tandis qu'Alvaro Morata devrait être la principale victime de cette arrivée. Il est annoncé vers le Barça.