Accord Juventus-Fiorentina pour le transfert de Dusan Vlahovic

Les propos du directeur sportif de la Fiorentina, Daniele Pradè, ont visiblement tout accéléré. Alors que la Viola peinait à discuter avec le clan Vlahovic et que le buteur serbe de 21 ans refusait de plier bagage cet hiver, l’interview du dirigeant florentin a convaincu la Juventus de passer à l’action.

Dans la foulée, les Bianconeri se sont rapprochés de leurs homologues toscans et Sky Italia nous apprend aujourd’hui qu’un accord a été trouvé. La Vieille Dame va ainsi débourser pas moins de 75 M€ pour s’offrir Vlahovic. Le Serbe va devenir la recrue la plus chère de l’histoire du mercato hivernal en Serie A (le record était détenu par Lucas Paqueta, acheté près de 39 M€ par l'AC Milan à Flamengo, ndlr) et devrait toucher un salaire annuel de 7 M€ dans le Piémont.