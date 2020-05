Le PSG aime les gros scores

Comme chaque lundi, l'Observatoire du football CIES vient de publier sa Lettre Hebdomadaire. Cette fois-ci, on y apprend notamment que le Paris Saint-Germain est, a égalité avec le FC Barcelone, l'équipe de première division ayant le pourcentage le plus élevé (35,4%) de victoires en championnat par trois buts d'écarts ou plus, sur la période allant de 2015 à 2020 parmi les 5 grands Championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie).

L'Ajax Amsterdam (37,4%) est la seule formation d'une compétition majeure en Europe à se hisser devant Paris, alors alors que le top 5 de l'élite est complété par le Bayern Munich (32,4%), le Real Madrid (27,5%) et Manchester City (26,7%). A noter que l'OL (17,9%) occupe la 12e position du tableau parmi le big 5, alors que l'OM est aux portes du top 20 (22e, 11,6%). Avec un tel score, le PSG fait partie du top 10 mondial de ce classement (9e), dont la moyenne se situe à 14,4%.