FC Barcelone : Eric Garcia absent au moins cinq semaines

Blessé lors du match nul concédé à Grenade (1-1), samedi soir, Eric Garcia avait été sorti tout juste après le début de la seconde période. Le FC Barcelone avait donné, samedi soir via un communiqué, des nouvelles de l’Espagnol de 21 ans et expliquait que le défenseur central souffrait d’une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse droite.

«Ce dimanche matin, à travers un nouveau communiqué médical, le club blaugrana a expliqué que les tests effectués sur le joueur de l'équipe première, Eric Garcia, ce matin, ont confirmé une blessure aux ischio-jambiers droits. Il est susceptible d'être mis à l'écart pendant environ cinq semaines», est-il précisé. Un nouveau coup dur pour Xavi Hernandez...

‼️ INJURY UPDATE



Tests carried out on first-team player Eric Garcia this morning confirmed a right hamstring injury. He is likely to be sidelined for around five weeks. pic.twitter.com/k6wijwqlrR